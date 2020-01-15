

В молдавской столице впервые состоялось совместное заседание советников Кишинёва и Бухареста. Народные избранники двух муниципиев большинством голосов утвердили дополнительное соглашение о сотрудничестве к протоколу о побратимстве, заключенному между примэриями молдавской и румынской столиц 4 ноября 1999 года. Документ предусматривает дальнейшую реализацию текущих двусторонних проектов, а также укрепление перспективного сотрудничества между Кишинёвом и Бухарестом в областях, представляющих общий интерес.



Подписанное соглашение будет способствовать обмену опытом, разработке проектов местного развития, взаимному продвижению инициатив в сферах экономики, культуры, молодёжи, образования, туризма и многих других. Генеральный примар молдавской столицы поблагодарил румынских коллег за поддержку и за уже реализованные проекты на территории Кишинёва при содействии Бухареста и других городов Румынии.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНПРИМАР МУНИЦИПИЯ КИШИНЕВ



«У нас много совместных дел, и наша цель — обеспечить внедрение всех пунктов, обозначенных в соглашении, как можно скорее. Мы будем работать и над тем, чтобы все законные и официальные процедуры были выполнены»



В свою очередь, вице-примар Бухареста Аурелиан Бэдулеску выразил удовлетворение тем, что Кишинев заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с румынской столицей, и пообещал сделать всё возможное, чтобы жители Кишинева остались довольны совместными проектами двух городов.



АУРЕЛИАН БЭДУРЕСКУ, ВИЦЕ-ПРИМАР МУНИЦИПИЯ БУХАРЕСТ



«Для нас это фундаментальное сотрудничество. Мы хотим, чтобы наши институты могли извлекать выгоду из обмена опытом между двумя городами. Так мы сможем обеспечить результат и достижение поставленных целей в совместных проектах».



В честь подписания соглашения Муниципальному совету молдавской столицы вручили памятную табличку.