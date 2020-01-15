

Премьер-министр провел 15 января очередное заседание кабинета министров. В начале заседания Ион Кику рассказал, что в скором времени на официальном сайте правительства будет размещен специальный инструмент, при помощи которого граждане смогут следить за реализацией плана действий кабмина. Премьер также заявил, что обсудил с генеральным прокурором вопрос периодического информирования общественности о ходе резонансных дел. Особое внимание было уделено криминогенной ситуации в стране.



В частности, Ион Кику потребовал от министра внутренних дел предоставить данные о ситуации с преступностью в стране, а также о числе ДТП. Павел Войку сообщил, что положение в этих областях улучшается, но пока остается тревожным. Что касается последних резонансных дел, прокуратура, рассказал министр, расследует убийство в новогоднюю ночь молодого человека в Костештах, и она же оценит оперативность и качество работы полиции. Обсудили на заседании и инцидент в Бельцах, а именно убийство молодого парня карабинером. Войку заявил что, невзирая на служебное положение или статус, фигуранты уголовных дел будут отвечать по всей строгости закона.



ПАВЕЛ ВОЙКУ, МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

«Рапортую со всей ответственностью, что все эти уголовные дела расследуются. Вместе с прокуратурой мы анализируем все аспекты данных инцидентов, и не допустим сокрытия какой-либо информации или того, чтобы дела рассматривались субъективно».



Премьер также потребовал от главы МВД, чтобы была оценена и работа руководящего состава полиции, а до 5 февраля были представлены предложения по укреплению института участковых полицейских. Также Ион Кику поинтересовался ходом тендеров на строительство дорог. Министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый сообщил, что из 17 уже объявлены 5.



АНАТОЛИЙ УСАТЫЙ, МИНИСТР ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ

«Мы планируем выставлять на международный аукцион не более трёх конкурсов в день, потому что это будет очень большой загрузкой, учитывая объем работ и документации по этим закупкам. Мы опубликуем все тендеры, более того мы хотим воспользоваться платформой «Outreach», в том числе сообщать об этих конкурсах через диппредставительства. Мы попросим МИДЕИ поддержки в этом вопросе, чтобы информация о запуске тендеров дошла до заинтересованных компаний».



Глава правительства также объявил, что 22 января состоится заседание со всеми примарами страны, в ходе которого местные власти будут проинформированы об инициативах руководства Молдовы.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Сегодня утром мы провели традиционное оперативное совещание с президентом и спикером. Наверняка вы следили за ходом встречи. Есть ряд инициатив главы государства, которые направлены на модернизацию инфраструктуры, в первую очередь, в селах. Это обеспечение водой, строительство дорог, освещение, утилизация бытовых отходов и так далее. Мы договорились, что 22 января состоится заседание со всеми примарами страны, и к этому дню мы должны подготовить всю необходимую информацию. Экономический анализ уже имеется, но нужно донести четкую информацию до примаров, потому что только вместе с местной публичной администрацией мы сможем реализовать эти проекты».



На заседании кабинета министров был также утвержден законопроект, предусматривающий создание Национального совета по проблемам ветеранов войны. Председательство в нем обеспечит Министерство обороны. Также сегодня было принято решение расформировать Центр внедрения реформ.