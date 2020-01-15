

Центральная избирательная комиссия сегодня дала старт избирательному периоду в одномандатном округе Хынчешты. Согласно утвержденному ЦИК календарному плану, с 15 по 24 января можно подать документы для регистрации инициативных групп, которые будут собирать подписи, необходимые для поддержки кандидатов. Документы нужно подавать в Окружной избирательный совет Хынчешт, в распоряжении которого есть три дня для принятия решения о том, регистрировать или нет инициативную группу.



Согласно закону о выборах, кандидату-мужчине нужно собрать от 500 до 1000 подписей, кандидату-женщине меньше – от 250 до 500. После получения документов избирательный орган удостоверит или нет до 13 февраля качество собранных подписей. Затем у него есть еще семь дней для изучения документов кандидатов и принятия решения об их регистрации или нерегистрации. Напомним, выборы по одномандатному округу №38, Хынчешты, пройдут 15 марта, после того, как избранный по этому округу депутат ДПМ отказался от мандата в пользу должности примара.