

Первые пленарные заседания в рамках весенне-летней парламентской сессии пройдут 6 и 7 февраля. Об этом рассказала спикер законодательного органа Зинаида Гречаный, отметив, что депутаты официально вернутся к работе 17 января, тогда как секретариат парламента уже функционирует. Повестка заседаний готовится, а Постоянное бюро в скором времени соберется, чтобы рассмотреть приоритеты сессии.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА



«Парламент и депутаты возвращаются к работе, в соответствии с постановлением председателя законодательного органа, начиная с 17 января. В настоящее время секретариат на месте, и парламент функционирует. Пленарные заседания, согласно закону, начнутся в начале февраля, точнее в четверг-пятницу, 6-7 числа. Уже подготавливается повестка, Постоянное бюро соберется, и мы обсудим приоритеты. Есть ряд проектов, которые уже поступили от правительства, их необходимо будет рассмотреть в приоритетном порядке. Есть и другие инициативы, и от депутатов, и проекты кабинета министров, которые необходимо обсудить».



В первоочередном порядке парламентом будут рассмотрены и инициативы, с которыми сегодня выступил президент. Спикер не исключила, что для этого необходимо будет внести поправки в бюджет этого года. Приоритетом для парламента на предстоящей сессии также будет контроль реализации социально-экономических законов, которые были приняты, в частности, в конце декабря 2019 года. Информация о результатах контроля будет обнародована, в том числе в парламентских комиссиях. В заключение Гречаный еще раз подчеркнула, что законодательный орган готов к работе, отметив высокую важность того, что президент, парламент и правительство координируют свою деятельность и работают в интересах наших граждан.