

Водоснабжение, освещение улиц, ликвидация несанкционированных мусорных свалок, а также завершение газификации сел. Игорь Додон озвучил ряд инициатив после оперативного совещания в формате президент-премьер-спикер. Данные программы направлены на развитие инфраструктуры молдавской глубинки и улучшение жизни населения.



Без поддержки молдавское село исчезнет, а значит под угрозой существование и всей страны. Глава государства озвучил конкретные меры, которые направлены на решение накопившихся проблем в населенных пунктах республики, и попросил правительство изучить возможность внедрения уже в этом году ряда государственных программ.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Речь о нескольких направлениях. Первое – обеспечение водой. Это большая проблема в некоторых населенных пунктах страны. Мы нуждаемся в правительственной программе, направленной на обеспечение населения водой».



Ещё одна инициатива – освещение сел. Глава государства призвал правительство вмешаться и помочь местной публичной администрации решить эту острую проблему.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Без поддержки правительства эта проблема не будет решаться системно. Сегодня мы меняем одну лампочку в одном селе, завтра в другом – это не решит проблему. Нужен системный подход, и, я думаю, это реально.

Несколько сотен населенных пунктов в этом году до лета должны быть уже освещены».



Глава государства также обратил внимание на проблему уборки мусора в селах. Игорь Додон призвал правительство взять этот вопрос под контроль и помочь местной публичной администрации с очисткой территорий и ликвидацией неавторизованных свалок. Кроме того, говорилось и о необходимости завершения процесса газификации сел. Премьер гарантировал, что всем озвученным предложениям в скором времени будет дан «зеленый свет».



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«По этим проектам у нас уже есть экономический анализ, есть соответствующие идеи, как всё реализовать, и мы знаем, откуда изыскать для этого средства. Мы обсудим эти предложения 22 января во Дворце республики, где будут присутствовать все примары страны.

Мы хотим вместе работать над решением этих проблем и над осуществлением этих проектов, чтобы обеспечить перемены к лучшему. Эти инициативы будут реализованы, сегодня мы всё это обсудили с президентом».