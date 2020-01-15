Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства
 

Президент призвал правительство еженедельно мониторить цены на рынке


В условиях рыночной экономики стоимость товаров диктуется именно рынком, но это не значит, что государство не должно держать руку на пульсе и оставаться в стороне от эволюции цен. В связи с этим в среду президент призвал правительство осуществлять еженедельный мониторинг стоимости тех или иных товаров, в особенности социальной продукции. В свою очередь, Ион Кику инициативу поприветствовал и отметил, что подобный механизм позволит выявлять так называемые картельные соглашения.

Комментируя свое поручение, Игорь Додон подчеркнул, что подобная практика мониторинга ситуации с ценами на рынке успешно действовала во времена правительства Зинаиды Гречаный, и попросил Иона Кику вернуться к ней.

ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
«У нас рыночная экономика. Правила гласят, что рынок диктует цены. Но это не значит, что правительство и государство не должны «держать руку на пульсе» и заниматься мониторингом цен».

Игорь Додон отметил, что подобный механизм уже доказал свою эффективность, поэтому целесообразно вернуться к нему.

ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
«Прошу премьер-министра вернуться к этому механизму, чтобы на уровне первого вице-премьера или премьер-министра делался анализ еженедельной динамики цен всех видов продукции в РМ, в особенности социальной. Прошу вас в ближайшее время вернуться к этому плодотворному механизму, который мы ранее применяли, будучи в команде правительства».

Инициативу президента приветствовал Ион Кику. Глава кабмина отметил, что механизм будет восстановлен, и что мониторинг цен позволит выявлять так называемые картельные соглашения, когда цены на определенные продукты искусственно повышались в угоду чьих-то интересов.

ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
«Что касается цен, у нас действительно был очень хороший механизм мониторинга цен 10 лет назад. Сейчас мы его восстановим. Очень важно, чтобы все, в том числе те, кто обещал консолидировать рыночную экономику в Молдове, так как у нас именно рыночная экономика, понимали, что цены либерализированы, и мы работаем в направлении либерализации. Важно, чтобы госучреждения и Совет по конкуренции не позволяли заключать картельные соглашения. Цены устанавливаются именно экономическими агентами».



Опубликовано: 20:00 15/01/2020




Проекты







 
Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
 