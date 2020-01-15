

В условиях рыночной экономики стоимость товаров диктуется именно рынком, но это не значит, что государство не должно держать руку на пульсе и оставаться в стороне от эволюции цен. В связи с этим в среду президент призвал правительство осуществлять еженедельный мониторинг стоимости тех или иных товаров, в особенности социальной продукции. В свою очередь, Ион Кику инициативу поприветствовал и отметил, что подобный механизм позволит выявлять так называемые картельные соглашения.



Комментируя свое поручение, Игорь Додон подчеркнул, что подобная практика мониторинга ситуации с ценами на рынке успешно действовала во времена правительства Зинаиды Гречаный, и попросил Иона Кику вернуться к ней.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«У нас рыночная экономика. Правила гласят, что рынок диктует цены. Но это не значит, что правительство и государство не должны «держать руку на пульсе» и заниматься мониторингом цен».



Игорь Додон отметил, что подобный механизм уже доказал свою эффективность, поэтому целесообразно вернуться к нему.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Прошу премьер-министра вернуться к этому механизму, чтобы на уровне первого вице-премьера или премьер-министра делался анализ еженедельной динамики цен всех видов продукции в РМ, в особенности социальной. Прошу вас в ближайшее время вернуться к этому плодотворному механизму, который мы ранее применяли, будучи в команде правительства».



Инициативу президента приветствовал Ион Кику. Глава кабмина отметил, что механизм будет восстановлен, и что мониторинг цен позволит выявлять так называемые картельные соглашения, когда цены на определенные продукты искусственно повышались в угоду чьих-то интересов.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Что касается цен, у нас действительно был очень хороший механизм мониторинга цен 10 лет назад. Сейчас мы его восстановим. Очень важно, чтобы все, в том числе те, кто обещал консолидировать рыночную экономику в Молдове, так как у нас именно рыночная экономика, понимали, что цены либерализированы, и мы работаем в направлении либерализации. Важно, чтобы госучреждения и Совет по конкуренции не позволяли заключать картельные соглашения. Цены устанавливаются именно экономическими агентами».