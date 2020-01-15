Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства
 

Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства


Премьер-министра России Дмитрий Медведев объявил о том, что российское правительство подало в отставку. Такое заявление он сделал после послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам Медведева, эти изменения внесут «существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной».

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал Медведев.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил правительство Медведева за работу.

«Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — сказал президент России.

Он попросил правительство исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Между тем, отметим, что часть полномочий президента РФ отдадут парламенту — депутаты смогут не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, а затем — по его представлению — вице-премьеров и министров. При этом президент не сможет отклонять кандидатуры, за которые проголосовали депутаты, передает tvrain.ru.


Опубликовано: 16:11 15/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Игоря Додона с наступающими пр ...
  • Медведев: Мы надеемся, что новая власть в Молдове поможет стране выйти из с ...
  • Встреча премьеров Молдовы и России
  • Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
  • Правительство приняло постановление о собственной отставке







    • Все новости

    Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства
    Игорь Додон провел встречу с композитором Евгением Догой (ВИДЕО)
    Глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко прибыл в рабочим визитом в Гагаузию
    Гречаный: Парламент приступит к работе 17 января
    Тройное убийство в Бельцах. Подозреваемый задержан
    Президент, спикер и премьер-министр провели совместное совещание (ВИДЕО)
    Во фракции ПСРМ в Муниципальном совете произошли изменения состава
    В жилом доме на Буюканах, пострадавшем от взрыва, заменены окна
    Муниципальные советы Кишинева и Бухареста подписали договор о сотрудничестве
    Зинаида Гречаный поздравила деятелей культуры с профессиональным праздником
    Игорь Додон провел рабочую встречу с главой МВД Павлом Войку (ВИДЕО)
    В президентском дворце приняли колядующих из Молодежного хора Кафедрального собора Кишиневской Митрополии
    Руководство страны возложило цветы к бюсту великого поэта Михая Еминеску (ВИДЕО)
    Глава государства поздравил граждан с Национальным днем культуры
    На территории Центра по отлову и стерилизации бездомных животных идет строительство новых вольеров
    В секторе Ботаника разбился мотоциклист. У мужчины во время езды случился инсульт
    В итальянском метро столкнулись три поезда. Есть пострадавшие
    Республиканский совет ПСРМ определил приоритеты на 2020 год
    Президент Молдовы и руководство ПСРМ выступили с декларациями по итогам заседания Республиканского совета (LIVE)
    ДТП с участием четырех автомобилей в Магдачештах
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     