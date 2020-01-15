Премьер-министра России Дмитрий Медведев объявил о том, что российское правительство подало в отставку. Такое заявление он сделал после послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию.



По словам Медведева, эти изменения внесут «существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной».



«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал Медведев.



В свою очередь Владимир Путин поблагодарил правительство Медведева за работу.



«Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — сказал президент России.



Он попросил правительство исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.



Между тем, отметим, что часть полномочий президента РФ отдадут парламенту — депутаты смогут не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, а затем — по его представлению — вице-премьеров и министров. При этом президент не сможет отклонять кандидатуры, за которые проголосовали депутаты, передает tvrain.ru.