Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства
Премьер-министра России Дмитрий Медведев объявил о том, что российское правительство подало в отставку. Такое заявление он сделал после послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию.
По словам Медведева, эти изменения внесут «существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной».
«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал Медведев.
В свою очередь Владимир Путин поблагодарил правительство Медведева за работу.
«Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — сказал президент России.
Он попросил правительство исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.
Между тем, отметим, что часть полномочий президента РФ отдадут парламенту — депутаты смогут не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, а затем — по его представлению — вице-премьеров и министров. При этом президент не сможет отклонять кандидатуры, за которые проголосовали депутаты, передает tvrain.ru.
По словам Медведева, эти изменения внесут «существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной».
«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал Медведев.
В свою очередь Владимир Путин поблагодарил правительство Медведева за работу.
«Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — сказал президент России.
Он попросил правительство исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.
Между тем, отметим, что часть полномочий президента РФ отдадут парламенту — депутаты смогут не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, а затем — по его представлению — вице-премьеров и министров. При этом президент не сможет отклонять кандидатуры, за которые проголосовали депутаты, передает tvrain.ru.
Опубликовано: 16:11 15/01/2020
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