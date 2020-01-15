Президент Республики Молдова Игорь Додон сегодня, в Национальный день культуры, провел встречу с выдающимся композитором Евгением Догой, Народным артистом СССР, обладателем Ордена Республики, Человеком ХХ века в США.



В ходе беседы стороны провели обмен мнениями о ситуации в стране, особенно в области культуры.



«Сообщил господину Доге о том, что, как мы и договаривались ранее, при поддержке главы государства были напечатаны 700 сборников компакт-дисков с произведениями великого маэстро. Планируется их распределение по библиотекам и школам страны.



Убежден, что эта инициатива будет способствовать продвижению и сохранению в веках бесценных творений композитора Евгения Доги. Мы обязаны продвигать ценности, направленные на то, чтобы мы еще больше гордились молдавским народом и еще выше ценили творчество отечественных артистов», - отметил президент Молдовы.





