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Игорь Додон провел встречу с композитором Евгением Догой (ВИДЕО)


Президент Республики Молдова Игорь Додон сегодня, в Национальный день культуры, провел встречу с выдающимся композитором Евгением Догой, Народным артистом СССР, обладателем Ордена Республики, Человеком ХХ века в США.

В ходе беседы стороны провели обмен мнениями о ситуации в стране, особенно в области культуры.

«Сообщил господину Доге о том, что, как мы и договаривались ранее, при поддержке главы государства были напечатаны 700 сборников компакт-дисков с произведениями великого маэстро. Планируется их распределение по библиотекам и школам страны.

Убежден, что эта инициатива будет способствовать продвижению и сохранению в веках бесценных творений композитора Евгения Доги. Мы обязаны продвигать ценности, направленные на то, чтобы мы еще больше гордились молдавским народом и еще выше ценили творчество отечественных артистов», - отметил президент Молдовы.




Опубликовано: 14:00 15/01/2020

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