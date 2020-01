scrie libertatea.ro Publicația, care precizează că a verificat filmările de pe camerele de supraveghere care au surprins momentul, scrie că cele două rachete au fost trase la un interval de 23 de secunde, iar acestea au atins zborul 752 al companiei aeriene Ukraine International Airlines, pe 8 ianuarie, ucigând toate cele 176 de persoane aflate la bord.Noul videoclip explică acum și de ce transponderul avionului a încetat să funcționeze, cu câteva secunde înainte de a fi lovit de o a doua rachetă. Publicația a stabilit că transponderul a încetat să funcționeze înainte ca prima rachetă să lovească avionul. Noul videoclip pare să confirme că primul proiectil l-a dezactivat, înainte de a a fi lovit de a doua rachetă.O analiză anterioară a The New York Times a confirmat ceea ce Iranul a recunoscut ulterior: că o rachetă iraniană a lovit avionul. Nici o rachetă nu a coborât imediat avionul.Noul videoclip arată o linie luminoasă care se întoarce spre aeroportul internațional din Teheran. Câteva minute mai târziu, aeronava a explodat și s-a prăbușit lângă satul Khalaj Abad.The New York Times a confirmat că noul videoclip a fost filmat de o cameră de pe acoperișul unei clădiri din apropierea satului Bidkaneh, la aproximativ 7 kilometri de o bază militară iraniană. Amir Ali Hajizadeh, comandantul unității spațiului aerian al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, a declarat că rachetele au fost lansate de la o bază de lângă aceasta.