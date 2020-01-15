

Глава делегации Европейского союза в Молдове Петер Михалко прибыл с рабочим визитом в Гагаузию. В Комрате дипломата встретили башкан Ирина Влах и председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса.



В ходе встречи в Комрате башкан выразила главе делегации ЕС признательность за сотрудничество, отметив высокую эффективность проектов по развитию сельской местности (SARD) и поддержке местных органов власти (SLPA).



«Мы с вами нашли уникальную формулу сотрудничества. Благодаря грантовым программам ЕС и контрибуции из регионального бюджета во многих населенных пунктах реализованы крупные проекты, открыты предприятия и новые рабочие места. Власти Гагаузии заинтересованы в продолжении такого сотрудничества», - сказала башкан.



В программе визита главы делегации ЕС - посещение Комратского государственного университета, где состоятся встречи со студентами и представителями ведущих масс-медиа региона.



Далее посол Европейского союза и башкан посетят ряд инфраструктурных проектов в Комратском и Чадыр-Лунгском районах, которые были реализованы при финансовой поддержке ЕС. Официальные лица посетят и некоторые предприятия, в которых было запущено производство и созданы новые рабочие места благодаря безвозмездным грантам Европейского союза.