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Глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко прибыл в рабочим визитом в Гагаузию



Глава делегации Европейского союза в Молдове Петер Михалко прибыл с рабочим визитом в Гагаузию. В Комрате дипломата встретили башкан Ирина Влах и председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса.

В ходе встречи в Комрате башкан выразила главе делегации ЕС признательность за сотрудничество, отметив высокую эффективность проектов по развитию сельской местности (SARD) и поддержке местных органов власти (SLPA).

«Мы с вами нашли уникальную формулу сотрудничества. Благодаря грантовым программам ЕС и контрибуции из регионального бюджета во многих населенных пунктах реализованы крупные проекты, открыты предприятия и новые рабочие места. Власти Гагаузии заинтересованы в продолжении такого сотрудничества», - сказала башкан.

В программе визита главы делегации ЕС - посещение Комратского государственного университета, где состоятся встречи со студентами и представителями ведущих масс-медиа региона.

Далее посол Европейского союза и башкан посетят ряд инфраструктурных проектов в Комратском и Чадыр-Лунгском районах, которые были реализованы при финансовой поддержке ЕС. Официальные лица посетят и некоторые предприятия, в которых было запущено производство и созданы новые рабочие места благодаря безвозмездным грантам Европейского союза.


Опубликовано: 12:36 15/01/2020

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