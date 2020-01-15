Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства
 

Гречаный: Парламент приступит к работе 17 января


Законодательный орган Республики Молдова приступит к работе уже в эту пятницу, 17 января. А первое пленарное заседание, согласно действующему регламенту, состоится 6-7 февраля. Об этом в ходе совместного заседания руководства страны с участием президента, спикера и премьер-министра заявила председатель парламента Зинаида Гречаный.

«Повестка заседаний уже готовится, Постоянное бюро Парламента соберется и рассмотрит приоритеты сессии. Речь идет, прежде всего, о законопроектах правительства, которые необходимо рассмотреть в первоочередном порядке. Но есть также инициативы депутатов и другие проекты правительства, которые предстоит рассмотреть на этой сессии», - отметила спикер.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что первоочередном порядке Парламентом будут рассмотрены инициативы, с которыми сегодня выступил Президент РМ Игорь Додон. Не исключено также, что для внедрения этих инициатив необходимо будет внести поправки в бюджет на 2020 год.

Напомним, что на сегодняшнем заседании руководства страны глава государства обратился к премьер-министру с предложением изучить возможность внедрения в этом году национальных программ, направленных на развитие инфраструктуры молдавских сел и улучшение качества жизни сельчан. В частности, речь идет об обеспечении водой, уличном освещением, вывозе мусора и ликвидации неавторизированных свалок, а также о завершении газификации сел.

«Приоритетом для парламента на предстоящей сессии также будет контроль реализации социально-экономических законов, которые были приняты, в частности, в конце декабря 2019 года. Информация о результатах контроля будет обнародована, в том числе в парламентских комиссиях.

В заключение еще раз подчеркнула, что парламент готов к работе. И очень важно то, что Президент, Парламент и Правительство координируют свою деятельность и работают в интересах наших граждан», - сказала председатель законодательного органа.



Опубликовано: 12:31 15/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Гречаный: при необходимости парламент будет работать весь август
  • Зинаида Гречаный обратилась с запросом о созыве внеочередной сессии парламе ...
  • Зинаида Гречаный предложила депутатам выйти на работу уже 12 августа
  • Зинаида Гречаный: «Позиции некоторых парламентских фракций будут пересмотре ...
  • Гречаный: Надеюсь, что в новом году сотрудничество ветвей власти в Молдове ...







    • Все новости

    Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства
    Игорь Додон провел встречу с композитором Евгением Догой (ВИДЕО)
    Глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко прибыл в рабочим визитом в Гагаузию
    Гречаный: Парламент приступит к работе 17 января
    Тройное убийство в Бельцах. Подозреваемый задержан
    Президент, спикер и премьер-министр провели совместное совещание (ВИДЕО)
    Во фракции ПСРМ в Муниципальном совете произошли изменения состава
    В жилом доме на Буюканах, пострадавшем от взрыва, заменены окна
    Муниципальные советы Кишинева и Бухареста подписали договор о сотрудничестве
    Зинаида Гречаный поздравила деятелей культуры с профессиональным праздником
    Игорь Додон провел рабочую встречу с главой МВД Павлом Войку (ВИДЕО)
    В президентском дворце приняли колядующих из Молодежного хора Кафедрального собора Кишиневской Митрополии
    Руководство страны возложило цветы к бюсту великого поэта Михая Еминеску (ВИДЕО)
    Глава государства поздравил граждан с Национальным днем культуры
    На территории Центра по отлову и стерилизации бездомных животных идет строительство новых вольеров
    В секторе Ботаника разбился мотоциклист. У мужчины во время езды случился инсульт
    В итальянском метро столкнулись три поезда. Есть пострадавшие
    Республиканский совет ПСРМ определил приоритеты на 2020 год
    Президент Молдовы и руководство ПСРМ выступили с декларациями по итогам заседания Республиканского совета (LIVE)
    ДТП с участием четырех автомобилей в Магдачештах
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     