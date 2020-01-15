Законодательный орган Республики Молдова приступит к работе уже в эту пятницу, 17 января. А первое пленарное заседание, согласно действующему регламенту, состоится 6-7 февраля. Об этом в ходе совместного заседания руководства страны с участием президента, спикера и премьер-министра заявила председатель парламента Зинаида Гречаный.



«Повестка заседаний уже готовится, Постоянное бюро Парламента соберется и рассмотрит приоритеты сессии. Речь идет, прежде всего, о законопроектах правительства, которые необходимо рассмотреть в первоочередном порядке. Но есть также инициативы депутатов и другие проекты правительства, которые предстоит рассмотреть на этой сессии», - отметила спикер.



Зинаида Гречаный подчеркнула, что первоочередном порядке Парламентом будут рассмотрены инициативы, с которыми сегодня выступил Президент РМ Игорь Додон. Не исключено также, что для внедрения этих инициатив необходимо будет внести поправки в бюджет на 2020 год.



Напомним, что на сегодняшнем заседании руководства страны глава государства обратился к премьер-министру с предложением изучить возможность внедрения в этом году национальных программ, направленных на развитие инфраструктуры молдавских сел и улучшение качества жизни сельчан. В частности, речь идет об обеспечении водой, уличном освещением, вывозе мусора и ликвидации неавторизированных свалок, а также о завершении газификации сел.



«Приоритетом для парламента на предстоящей сессии также будет контроль реализации социально-экономических законов, которые были приняты, в частности, в конце декабря 2019 года. Информация о результатах контроля будет обнародована, в том числе в парламентских комиссиях.



В заключение еще раз подчеркнула, что парламент готов к работе. И очень важно то, что Президент, Парламент и Правительство координируют свою деятельность и работают в интересах наших граждан», - сказала председатель законодательного органа.



