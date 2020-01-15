В Бельцах минувшим вечером было совершено тройное убийство. Полиция установила личности жертв. Ими стала 35-летняя женщина и двое мужчин в возрасте около 44 лет. Подозреваемым в преступлении является 21-летний житель Тирасполя. Для того, чтобы скрыть следы преступления, убийца поджог дом. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.



В случае, если суд признает молодого человека виновным в тройном убийстве, ему грозит от 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.