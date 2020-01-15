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Тройное убийство в Бельцах. Подозреваемый задержан


В Бельцах минувшим вечером было совершено тройное убийство. Полиция установила личности жертв. Ими стала 35-летняя женщина и двое мужчин в возрасте около 44 лет. Подозреваемым в преступлении является 21-летний житель Тирасполя. Для того, чтобы скрыть следы преступления, убийца поджог дом. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В случае, если суд признает молодого человека виновным в тройном убийстве, ему грозит от 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.


Опубликовано: 12:26 15/01/2020

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