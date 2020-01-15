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Президент, спикер и премьер-министр провели совместное совещание (ВИДЕО)



Президент Республики Молдова Игорь Додон созвал первое в 2020 году традиционное еженедельное совещание с участием Председателем Парламента Зинаидой Гречаный и Премьер-министром Ионом Кику.

Молдавский лидер поздравил сограждан с Днем национальной культуры, подтвердив намерение действующей власти уделять повышенное внимание развитию и продвижению нашей культуры, в том числе путем повышения уровня социальной защиты работников этой отрасли.

Вместе с тем, на совещании обсуждались вопросы первостепенной важности, такие как имплементация инфраструктурных проектов и социальных программ, начатых в 2019 году.

«Среди наиболее значимых вопросов, рассмотренных сегодня, есть инициатива возобновления механизма еженедельного мониторинга цен, в первую очередь, на продукты первой необходимости. В связи с этим призвал Правительство Республики Молдова повторно запустить данный процесс.

Сегодня же были анонсированы несколько новых проектов – президентских инициатив, направленных на улучшение жизни в населенных пунктах:

- национальные программы по водоснабжению,
- освещение сёл,
- очистка и ликвидация мусорных свалок в сельской местности,
- окончание газификации населенных пунктов.

В завершение встречи обсудили также план работы Аппарата Президента, Парламента и Правительства Республики Молдова на 2020 год», - отметил глава государства.




Опубликовано: 11:43 15/01/2020

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