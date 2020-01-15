

Президент Республики Молдова Игорь Додон созвал первое в 2020 году традиционное еженедельное совещание с участием Председателем Парламента Зинаидой Гречаный и Премьер-министром Ионом Кику.



Молдавский лидер поздравил сограждан с Днем национальной культуры, подтвердив намерение действующей власти уделять повышенное внимание развитию и продвижению нашей культуры, в том числе путем повышения уровня социальной защиты работников этой отрасли.



Вместе с тем, на совещании обсуждались вопросы первостепенной важности, такие как имплементация инфраструктурных проектов и социальных программ, начатых в 2019 году.



«Среди наиболее значимых вопросов, рассмотренных сегодня, есть инициатива возобновления механизма еженедельного мониторинга цен, в первую очередь, на продукты первой необходимости. В связи с этим призвал Правительство Республики Молдова повторно запустить данный процесс.



Сегодня же были анонсированы несколько новых проектов – президентских инициатив, направленных на улучшение жизни в населенных пунктах:



- национальные программы по водоснабжению,

- освещение сёл,

- очистка и ликвидация мусорных свалок в сельской местности,

- окончание газификации населенных пунктов.



В завершение встречи обсудили также план работы Аппарата Президента, Парламента и Правительства Республики Молдова на 2020 год», - отметил глава государства.





