Президент, спикер и премьер-министр провели совместное совещание (ВИДЕО)
Президент Республики Молдова Игорь Додон созвал первое в 2020 году традиционное еженедельное совещание с участием Председателем Парламента Зинаидой Гречаный и Премьер-министром Ионом Кику.
Молдавский лидер поздравил сограждан с Днем национальной культуры, подтвердив намерение действующей власти уделять повышенное внимание развитию и продвижению нашей культуры, в том числе путем повышения уровня социальной защиты работников этой отрасли.
Вместе с тем, на совещании обсуждались вопросы первостепенной важности, такие как имплементация инфраструктурных проектов и социальных программ, начатых в 2019 году.
«Среди наиболее значимых вопросов, рассмотренных сегодня, есть инициатива возобновления механизма еженедельного мониторинга цен, в первую очередь, на продукты первой необходимости. В связи с этим призвал Правительство Республики Молдова повторно запустить данный процесс.
Сегодня же были анонсированы несколько новых проектов – президентских инициатив, направленных на улучшение жизни в населенных пунктах:
- национальные программы по водоснабжению,
- освещение сёл,
- очистка и ликвидация мусорных свалок в сельской местности,
- окончание газификации населенных пунктов.
В завершение встречи обсудили также план работы Аппарата Президента, Парламента и Правительства Республики Молдова на 2020 год», - отметил глава государства.
Опубликовано: 11:43 15/01/2020
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