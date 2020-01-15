В качестве Председателя Высшего совета безопасности президент республики Молдова Игорь Додон провел встречу с Министром внутренних дел Павлом Войку, с которым обсудил криминальную ситуацию в стране, в том числе тяжкие преступления, а также статистику по ДТП за период 2019-2020 гг.



Глава государства призвал уделить особое внимание расследованию резонансных дел, особенно тяжких, с постоянным информированием общественности и высшего руководства страны, отметив, что виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона за совершенные преступления.



«Отдельно обсудили ситуацию на дорогах страны, а именно ДТП. Несмотря на улучшение показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, ситуация остается тревожной.



Борьба с преступностью – один из приоритетов нынешней власти, поэтому принято решение включить данные проблемы в повестку дня следующего заседания Высшего совета безопасности», - сказал президент Игорь Додон.



