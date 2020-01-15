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В президентском дворце приняли колядующих из Молодежного хора Кафедрального собора Кишиневской Митрополии


По случаю праздника Святого Василия и Нового года по старому стилю в здание Аппарата Президента пожаловали колядующие из Молодежного хора Кафедрального собора Кишиневской Митрополии, чтобы исполнить колядки и посевать.

«Колядующие принесли нам магию зимних праздников своими добрыми словами, пожеланиями процветания, благополучия и здоровья, выраженными в наших традиционных песнопениях.

Пожелал всем здоровья, успехов и сил для исполнения добрых дел и достижения целей, поставленных на наступивший год. Подарил колядующим корзину с подарками и сладостями.

Очень рад что нам удается по сей день сохранять оставленные нам предками красивые традиции зимних праздников. Мы должны передать эти традиции нашим потомкам, поскольку это одна из немногих оставшихся у нас исконных ценностей», - отметил глава республики Игорь Додон.


Опубликовано: 10:12 15/01/2020

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