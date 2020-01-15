Руководство страны возложило цветы к бюсту великого поэта Михая Еминеску (ВИДЕО)
По случаю 170-летия со дня рождения великого поэта Михая Эминеску, глава государства вместе с Председателем Парламента Зинаидой Гречаный, советниками Президента и членами Правительства возложили цветы к бюсту великого поэта на Аллее классиков в городском парке имени Штефана Великого.
«Михай Эминеску, без сомнения, гений, влиятельная личность, которая благодаря своему творчеству заняла видное место во всемирной литературе. Талант и чувственность, любовь и патриотизм в произведениях великого поэта сохранили актуальность по сей день и в большой степени представляют нас сегодняшних. Его творчество крайне ценно для нас и должно быть передано следующим поколениям», - отметил молдавский лидер.
«Михай Эминеску, без сомнения, гений, влиятельная личность, которая благодаря своему творчеству заняла видное место во всемирной литературе. Талант и чувственность, любовь и патриотизм в произведениях великого поэта сохранили актуальность по сей день и в большой степени представляют нас сегодняшних. Его творчество крайне ценно для нас и должно быть передано следующим поколениям», - отметил молдавский лидер.
Опубликовано: 10:10 15/01/2020
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