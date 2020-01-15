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Глава государства поздравил граждан с Национальным днем культуры


Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил граждан страны с Национальным днем культуры:

«Дорогие сограждане,

Примите самые теплые поздравления и добрые пожелания по случаю Национального дня культуры, который в этом году совпадает со 170-летием со дня рождения Великого Эминеску.

Этот праздник, омраченный потерей маэстро Штефана Петраке, призван прославлять культуру во всей ее сложности - музыку, танцы, литературу, театр, изобразительное искусство, кино, сохранение культурного имущества, реставрацию памятников искусства, библиотечное дело, музеографию, тем самым отдавая должное творчеству, артистам, людям, дающим новую жизнь общественным учреждениям культуры в стране, а также соотечественникам, которые поддерживают неугасимое пламя нашего народа в самых отдаленных уголках мира.

День культуры касается не только деятелей искусства, он касается всех нас. В современном обществе все чаще используется термин «культура» в различных выражениях, особенно в плане ее отсутствия: культура общения, культура здорового питания, организационная культура, культура движения на дорогах и т. д., а последствия дефицита культуры накладывают свой отпечаток на все общество.

Давайте выработать в себе привычку потреблять, показать и воспитывать культуру в духе национальных и общечеловеческих ценностей, в духе уважения и терпимости дома, в школе, на работе, в обществе, на природе.

С этими мыслями, возможно, более прозаическими, чем того требует Национальный день культуры, я желаю всем вам здоровья и осознания того, что действительно важно для будущего нашего народа и государства Республика Молдова».


Опубликовано: 10:07 15/01/2020

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