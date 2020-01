Demnitarii au discutat unele subiecte din agenda social-economică și politică a țării, în special au abordat principalele obiective pentru instituțiile statului în noul an.“Suntem la început de an. Este un an foarte important, un an cu multe inițiative economice-sociale. La începutul acestui an au fost deja lansate și sunt implementate mai multe proiecte sociale benefice pentru cetățeni.Cunoaștem că circa 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova beneficiază de un suport social mai mare începând cu 1 Ianuarie.Noi vom continua aceste proiecte pentru ca viața cetățenilor din Republica Moldova să se schimbe spre bine”, a declarat Igor Dodon.Totodată, la inițiativa președintelui Igor Dodon în Republica Moldova va fi implementat un mecanism de monitorizare de către stat a evoluţiei preţurilor, în special a produselor sociale.“Suntem în economie de piață, regulile spun că piața dictează prețurile, dar aceasta nu înseamnă că Guvernul, statul nu trebuie să se implice în tot ce ține de monitorizarea prețurilor.Avem o experiență bună în acest sens, în guvernul condus de Greceanîi, unde eu eram Prim-viceprim-ministru, ministrul Economiei și Comerțului, am discutat ca să revenim la acel mecanism de atunci, unde săptămânal se făcea o analiză detaliată a prețurilor pe toate tipurile de prețuri, mai ales la produsele sociale. Vă rog să reveniți la acest mecanism benefic”, a conchis Igor Dodon.Mai mult, președintele Igor Dodon a venit cu mai multe inițiative sociale pentru anul 2020. Șeful statului a cerut executivului să elaboreze programe de stat ce vizează aprovizionarea localităţilor rurale cu apă, iluminare stradală, managementul deșeurilor şi gazificarea.1. Aprovizionarea cu apă. Este o problemă majoră în localitățile din Republica Moldova. Avem nevoie de un program de stat pentru asigurarea aprovizionării cu apă a cetățenilor.2. Iluminarea satelor. Câteva sute de localități în prima jumate a acestui an ar putea fi deja iluminate.3. Salubrizare și lichidarea gunoiștelor neautorizate. Este o problemă majoră pentru sate și o problemă ecologică mare pentru Republica Moldova. Trebuie să inițiem un program de stat pentru lichidarea gunoiștelor neautorizate.4. Finalizarea gazificării. Gazificarea în proporție de 80% s-a finalizat, dar totuși există câteva zeci de localități unde nu s-a finalizat. Vom finaliza și acest proces.