

11 наставников, 300 учеников, 8 спецклассов. В бельцкую спортшколу №2, , ежегодно зачисляют самых талантливых и перспективных юных игроков с севера Республики. Совершенствовать шахматное мастерство им помогают международные гроссмейстеры, международные мастера и мастера ФИДЕ.



Одна из самых старых шахматных школ Молдовы, ей более полувека. 10 лет назад переехала в здание детского сада. За это время спортшкола №2 при поддержке молдавской федерации приобрела шахматное оборудование, обустроила спецклассы, пригасила опытных наставников, воспитала с десяток чемпионов. А бразды правления доверили международному гроссмейстеру, сильнейшему бельцкому шахматисту Василию Сандуляку.



ВАСИЛИЙ САНДУЛЯК, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР, ДИРЕКТОР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №2 БЕЛЬЦ



«Спортивная школа в Бельцах начала свою работу еще в 1962 году. Сначала была маленькая школа, которая находилась во Дворце Пионеров. За это время мы поменяли 3-4 здания. Последние 10 лет мы находимся здесь. Кроме шахмат здесь есть шашки и легкая атлетика. Вот последние 60 лет шахматы в Бельцах развиваются, идет специализированное обучение с тренерами».



В бельцкую спортшколу ежегодно поступают самые талантливые и перспективные игроки с севера Республики - Дрокии, Рышкан, Единец, Костулен и Добруджы. 300 учеников тренируются в 8 спецклассах по 5 раз в неделю.



БЕЛЛА ШУСТЕРМАН, ЗАВУЧ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №2 БЕЛЬЦ



«В последнее время очень много желающих заниматься шахматами - в районах, в городах».



И, если число желающих обучаться растет, то дефицит молодых наставников руководителей бельцкой спортшколы тревожит.



ВАСИЛИЙ САНДУЛЯК, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР, ДИРЕКТОР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №2 БЕЛЬЦ



«Самая большая проблема всех школ, не только спортивных, – проблема кадров. В Бельцах и в Кишиневе, скажем так, 50-60 процентов тренеров – люди пенсионного возраста. Молодые не идут из-за того, что не могут получить спортивное образование. К сожалению, Университет Физкультуры не имеет отделения шахмат или шашек, поэтому они выбирают другие специальности».



Сегодня в бельцкой спортшколе работают 11 шахматных наставников. Среди них – международные гроссмейстеры, международные мастера и мастера ФИДЕ. Бельцкая спортшкола обеспечена современным инвентарем.



ВАСИЛИЙ САНДУЛЯК, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР, ДИРЕКТОР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №2 БЕЛЬЦ



«За последние два года мы приобрели электронные часы, мы идем в ногу со временем. Фигуры, которыми играют дети, очень современные. Такими играют на чемпионатах мира и Европы. Мы работаем с федерацией».



Современный инвентарь используется не только на тренировочных занятиях, но и на национальных и международных турнирах. А их в соревновательном календаре бельцкой спортшколы насчитывается более 30.