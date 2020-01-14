

Старый Новый год продлевает очарование новогодних праздников. Восторженными зрителями особого праздничного концерта в Российском центре науки и культуры стали учащихся столичных лицеев.



ОЛЬГА БАТАЕВА, КУРАТОР КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ РЦНК



«Наш праздник посвящен событию, которое отмечали наши прапрабабушки и прапрадедушки, который вошел в жизнь народа, и сегодня он празднуется, несмотря на то, что прошло много лет со дня, когда мы перешли на новое летоисчисление».



Гостям праздника рассказали о многовековых традициях Старого Нового года а, сами гости - призеры конкурса «Золотая лира-2019», по сути, обменялись концертными номерами. Такая творческая возможность выпадает не часто.



- «Мне это нравится, потому что это доставляет удовольствие, и мне нравится петь и заниматься тем, что я люблю».



- «Я получил второе место, с дипломом. Мне очень понравилось выступать на сцене. Я работал с произведением «Замела метелица» со своей подругой».



- «Сегодня я буду петь немного измененную песню. Песня – «Люди любите друг друга», но мы поменяли слова и сделали ее новогодней».



- «Наш ансамбль народного танца называется «Miorita». Сегодня на празднике мы будем танцевать польку».



ЛЮДМИЛА ЛАЩЕНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РУССКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Активные люди ищут площадки, они хотят самовыражаться, они хотят показывать свое творчество и умение. И мы поддерживает буквально всех, кто желает и приглашаем на мероприятия и тех, кто не нашел себя. Нам очень важно чтобы люди были заняты созидательным и полезным делом».



В этот день православные христиане отмечают праздник Святого Василия. Он считается защитником бедных и больных. По случаю праздника, в Кафедральном соборе Рождества Христова священники во главе с митрополитом Молдовы совершили литургию Святого Василия.