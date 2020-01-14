

В канун Нового года по старому стилю Игорь Додон и его супруга Галина провели незабываемый вечер в кругу актеров молодежного драмтеатра «С улицы Роз». Вместе со зрителями они посмотрели оперетту Исаака Дунаевского «Белая акация» в режиссерской интерпретации маэстро Юрия Хармелина.



Самим представлением, но и звучавшей на сцене музыкой, декорациями и светом, а также мастерством актеров театра «С улицы Роз» чета Додон была приятно впечатлена. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети. Игорь Додон подчеркнул, что будет и далее прилагать усилия для поддержки деятелей искусства в Республике Молдова. Он добавил, что будут предприняты конкретные меры, которые позволят талантливым людям реализоваться у себя на родине.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВЫ

«Я уверен, что этот год будет лучше, хотя он и високосный, обычно говорят, что високосные годы тяжелые. Я напротив, уверен, что он будет намного лучше, чем прошедший год. Наверняка он будет лучше для страны, но я очень хочу, и мы приложим все усилия, чтобы он был лучше для театра «С улицы Роз».