

В день празднования Святого Василия Блаженного участники детского хора столичного собора «Рождества Христова» впервые переступили порог Президентуры. Пришли они, как и положено в этот день, с традиционными поздравлениями и колядками.



Эти, века пережившие, праздничные традиции не стареют и наполняют душу светом и сегодня. Ежегодно, 14 января, повсеместно слышны колядки и старинные песнопения. В этот день они прозвучали и в Президентуре.



Чтить красивую традицию Нового года по старому стилю детям передавали бабушки, дедушки, родители.



ЛЮДМИЛА ГЭРЛОВАН

«Я мама и всегда помогаю детям. Мы чтим традиции. На самом деле, это наше продолжение, продолжение наших традиций. Необходимо ходить из дома в дом и воспевать рождение Господа».



Детский хор пожелал Президенту года, полного достижений и успехов.



«Мы пришли с самыми добрыми пожеланиями, и желаем нашему президенту плодотворного года. Мы впервые в Президентуре. Мы пришли сюда с колядками и песнями, чтобы год был успешным».



ТЕОДОРА БУРЛАК, ДИРИЖЕР ДЕТСКОГО ХОРА СОБОРА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА



«Мы так рады поддерке президента и Первой леди. Всех с праздником»!



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РМ



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