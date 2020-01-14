

Глава государства поздравил граждан страны с Днём Святого Василия и с Новым годом по старому стилю. В своем послании Игорь Додон желает народу Молдовы успехов, здоровья и процветания, и призывает встретить 2020-ый год с надеждой и оптимизмом.



Святой иерарх Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской был христианским теологом и одним из важнейших отцов-основателей Православной церкви. Он уделял особое внимание беднякам и угнетенным, совершил бесчисленное множество актов благотворительности. Святой Василий стал первым иерархом, основавшим при церквях приюты и больницы для бедных.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«В этот день наш народ чтит красивую традицию празднования Нового года по старому стилю. По этому случаю желаю всем нашим согражданам успехов, здоровья и процветания. И многая лета всем, что наречен именем Святого Василия Великого».



Отдельно глава государства поздравил наших сограждан с Новым годом по старому стилю. По уже сложившейся традиции, в Молдове привыкли отмечать этот праздник дважды, как было заведено у многих поколений наших предков.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Так давайте еще раз скажем «С Новым годом!». Давайте снова порадуемся общению с родными и друзьями, встретим с надеждой и оптимизмом 2020 год, закончим долгий черёд зимних праздников и возьмемся за работу с двойным усердием, каждый в своем деле, но с теми же значимыми целями: ради семьи, ради общества, ради страны».