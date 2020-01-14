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Память о Штефане Петраке


Соболезнования родным и близким Штефана Петраке выразили и представители руководства страны. В память о Прометее молдавской эстрады Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Ион Кику подписали совместный некролог.

В ПАМЯТЬ О ШТЕФАНЕ ПЕТРАКЕ
«С глубоким прискорбием получили известие о кончине вечером 13 января Народного артиста Республики Молдова Штефана Петраке. С его уходом в национальном артистическом мире образовалась огромная пустота. Штефан Петраке был Мужчиной, образцом благородства и порядочности, а его искусство будет отдаваться эхом в наших душах еще долгие годы. Выражаем соболезнования семье покойного и находимся рядом с ними в эти мгновения великой боли».



Опубликовано: 20:00 14/01/2020




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