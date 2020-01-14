

Соболезнования родным и близким Штефана Петраке выразили и представители руководства страны. В память о Прометее молдавской эстрады Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Ион Кику подписали совместный некролог.



В ПАМЯТЬ О ШТЕФАНЕ ПЕТРАКЕ

«С глубоким прискорбием получили известие о кончине вечером 13 января Народного артиста Республики Молдова Штефана Петраке. С его уходом в национальном артистическом мире образовалась огромная пустота. Штефан Петраке был Мужчиной, образцом благородства и порядочности, а его искусство будет отдаваться эхом в наших душах еще долгие годы. Выражаем соболезнования семье покойного и находимся рядом с ними в эти мгновения великой боли».