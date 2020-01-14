

Здание кишиневского цирка будет отремонтировано. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, по итогам встречи с министром образования, культуры и исследований Корнелиу Поповичем.



На своей странице в соцсети столичный градоначальник отметил, ранее при помощи Программы Развития ООН была сделана техническая экспертиза здания Кишинёвского цирка.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНПРИМАР МУНИЦИПИЯ КИШИНЁВ

«Теперь вместе с исполнительной властью и партнерами по развитию мы намерены в самое ближайшее время начать восстановление здания цирка, а также инфраструктуры вокруг него».



Чебан и Попович обсудили ситуацию и вокруг разрушенного здания бывшего Республиканского реального лицея, входящего в состав Республиканского центра для детей и юношества Artico, и поговорили о возможности привлечения партнеров по развитию и к этой проблеме.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНПРИМАР МУНИЦИПИЯ КИШИНЁВ

« Поговорили мы и о насущных проблемах, таких как развитие сферы образования на уровне муниципия, неофициальные сборы денег в школах и детских садах, необходимость совершенствования процесса закупок для питания детей. Обсудили и реализацию ряда проектов, посвященных детям и молодежи».