

Блок ACUM осознанно распространяет информацию о том, что Европейский Союз прекратит финансирование Молдовы. И, якобы, причиной тому новое правительство во главе с Ионом Кику. Однако на деле, если руководство страны будет продолжать реформы, проводить взвешенную политику и выполнять взятые ранее обязательства, в том числе по соглашению об Ассоциации с ЕС, финансирование продолжится. В этом уверен депутат парламентской фракции ПСРМ Владимир Головатюк. Его заявление приводит один из новостных интернет-порталов.



ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Есть такое мнение, и оно сознательно распространяется со стороны ACUM, что Молдова не получит денег от ЕС. Но кроме румын не было, ни одного официального заявления со стороны лидеров государств ЕС и, вообще, с Запада. При условии продолжения реформ, они будут продолжать сотрудничество и финансирование Молдовы».



Глава государства Игорь Додон и премьер-министр Ион Кику неоднократно подчеркивали, что руководство страны не будет сворачивать реформы, а, наоборот, в приоритете - взвешенная политика и выполнение всех взятых ранее страной обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.



ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Таким образом, угрозы прекращения финансирования не должно быть. Вместе с тем, мы видели, как некоторые силы ставят во главу угла политические интересы. Если в отношении Молдовы будут предприниматься такого рода действия, может что-то произойти. Но повторяю, соглашения, которые уже прописаны, будут выполняться. И финансирование будет продолжено».