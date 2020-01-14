

«Газовый вопрос» обсуждался на встрече главы государства с председателем админсовета «Молдовагаз» Вадимом Чебаном. Игорь Додон приветствовал тот факт, что, невзирая на различные препятствия, связанные с проблемой транзита российского газа по территории Украины, были предприняты все необходимые меры для обеспечения страны голубым топливом. Однако не менее важным остается вопрос тарифа.



Игорь Додон и Вадим Чебан обсудили ряд вопросов, в том числе итоги деятельности АО «Молдовагаз» в прошлом году, включая недавнее подписание контракта с ПАО «Газпром» и соглашений о взаимном подключении с украинским оператором. Рассматривались и планы на 2020 год, среди которых подготовка альтернативного маршрута для газового реверса по трансбалканскому коридору для обеспечения потребителей Республики Молдова природным газом.



ВАДИМ ЧЕБАН, ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ АО «МОЛДОВАГАЗ»

«Хочу вас проинформировать о том, что мы к концу года смогли подписать соглашение о продлении контракта с Газпромом. Мы также обеспечили возможность получения газа через трансбалканский коридор с турецкого потока в режиме реверса. Мы считаем, что это важный механизм и мы готовы к любым сценариям».



Говоря о планах на наступивший год, Вадим Чебан указал в качестве приоритетной задачи начало реорганизации предприятий системы. Намечено создание единого газораспределительного предприятия вместо существующих двенадцати. Будут предприняты меры для оптимизации и повышения эффективности деятельности предприятия. Игорь Додон приветствовал и тот факт, что были предприняты все меры для минимизации всех рисков, для того чтобы наша страна была в будущем обеспечена природным газом.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Даже если Украина и Россия не смогли бы решить свои проблемы, мы в любом случае готовы получать газ в режиме реверса, мы подготовлены и минимизировали все риски невзирая не ситуацию с транзитом через Украину. Я считаю, что это важный момент. Но меня интересует и ценовой вопрос. Мы не можем себе позволить в этом году или ближайшем будущем повышать тариф для населения на газ».



В завершение беседы, глава государства подчеркнул важность недопущения повышения тарифов для конечных потребителей и, если есть возможность, изыскания средств для их уменьшения.