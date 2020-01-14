

На территории Великобритании и Румынии Владимир Плахотнюк не обнаружен. Такой официальный ответ в Национальный антикоррупционный центр Молдовы поступил на поданный ранее запрос, от органов власти данных государств. Между тем поиски беглого олигарха продолжаются. Накануне Плахотнюка и членов его семьи добавили в санкционный список. По твердому убеждению молдавских властей, Плахотнюк должен быть доставлен в Молдову в наручниках. Об этом заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон.





В Республике Молдова Владимир Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам по отмыванию денег в особо крупных размерах. Его объявили в розыск, и по некоторым версиям он мог скрываться в Румынии, Великобритании и США. Наши правоохранители проверяли все варианты и подали официальные запросы властям этих стран с просьбой помочь в установлении места нахождения беглого олигарха.

ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«У нас есть решение Совета по безопасности прошлого года, которое порекомендовало НАЦ и всем компетентным органам обратиться напрямую к трем странам, где предположительно может находиться Плахотнюк: США, Великобритания и Румыния. Запросы были направлены. Также МВД, сотрудничающее с Интерполом, направило запрос на международный розыск Плахотнюка еще в октябре».



Игорь Додон добавил, что пока нет какой-либо конкретной информации о месте нахождения Плахотнюка. Румыния и Великобритания дали официальный ответ о том, что ни Владимира Плахотнюка, ни «Владислава Новака» - второй идентичности экс-лидера ДПМ, на территориях этих государств нет, а Соединенные Штаты включили Плахотнюка и членов его семьи в свой санкционный список за коррупционные действия. Об этом накануне в своем Твиттере написал Госсекретарь США Майк Помпео.

Тем временем, руководство нашей страны настаивает на том, чтобы все лица, вовлеченные в различные махинации в последние годы, были объявлены в международный розыск Интерполом.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Я знаю, что Илан Шор и Константин Цуцу уже объявлены в международный розыск. Официальное подтверждение есть. Мы будем настаивать, чтобы в международный розыск был объявлен и Плахотнюк».



Между тем продолжается выяснение обстоятельств и выявление причастных к выдаче второй идентичности Владимиру Плахотнюку. Известно, что у него в распоряжении молдавский паспорт на имя Владислава Новака.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Задача правительства, администрации президента и всего руководства страны - это выявление лиц, нанесших ущерб государству, а именно тех, кто был вовлечен в различные схемы. Они должны ответить перед законом. Если вас интересует, является ли приоритетом возвращение Плахотнюка в страну в наручниках, то да – это наш приоритет».