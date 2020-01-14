

Партия социалистов Республики Молдова вступает в 2020 год в качестве крупнейшей парламентской партии, которая продемонстрировала высочайшую ответственность в критические для страны моменты. Об этом было заявлено руководством ПСРМ на первом в этом году заседании Республиканского совета. На собрании социалисты также обозначили главные приоритеты партии, руководствоваться которыми члены ПСРМ намеренны и в дальнейшем. В качестве почетных гостей на заседании присутствовали глава государства Игорь Додон и генпримар столицы Ион Чебан.



Партия социалистов Республики Молдова продолжает оставаться народной партией, выражающей волю подавляющего большинства граждан нашей страны. Члены ПСРМ намерены и в 2020-ом году руководствоваться следующими принципами: способствовать укреплению государственности Молдовы, отстаивать статус гарантированного нейтралитета страны, обеспечить развитие экономики и социальную справедливость, качественную медицину и образование, развитие регионов и межнациональный мир, защищать православие и семейные ценности и вести взвешенную внешнюю политику.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Есть 8 базовых приоритетов, которые очень четко отображают позицию Партии социалистов по очень многим вопросам, как актуальных, так и стратегического характера для Молдовы».



В 2020 год ПСРМ вступает как партия, чьи представители занимают должности председателя и вице-председателей Парламента Молдовы. Также кандидаты, избранные при поддержке ПСРМ, возглавляют муниципий Кишинёв, Гагаузскую автономию, 21 район, 19 городов, в том числе восемь районных центров и 190 сел.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Мы обсудили и о действах, которые будут предприняты самой большой парламентской фракцией, это фракция ПСРМ, а также нашими коллегами в территориях. Хочу отметить, что представители ПСРМ руководят 21 районом из 35. Социалисты руководят и многими городами, районными центрами, сотни примаров. Мы обсудили их планы, чтобы выяснить каковы приоритеты ПСРМ на местном уровне».

Представители Партии социалистов Республики Молдова убеждены в необходимости солидарности граждан во имя лучшего будущего для нашего народа. И в этой связи ПСРМ выражает полную поддержку деятельности Президента страны Игоря Додона, который продемонстрировал последовательность в своих действиях в интересах развития Молдовы. Партия социалистов Республики Молдова также призывает все политические и общественные силы страны, стоящие на позициях государственности Республики Молдова, социальной справедливости, межнационального мира и традиционных ценностей, объединить усилия для защиты государства и укрепления общества.