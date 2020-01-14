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На территории Центра по отлову и стерилизации бездомных животных идет строительство новых вольеров



В Кишиневе на территории Центра по отлову и стерилизации бездомных животных полным ходом ведутся работы по строительству новых вольеров, в которых можно будет разместить еще около 400 собак.

Всего будет построено 8 больших вольеров, общая площадь которых составляет 700 м².

Строительные работы начались 16 декабря. На сегодняшний день участок засыпан щебенкой, ведется подготовка для следующих этапов: бетонирование, установка ограждения, благоустройство вольеров, установка деревянных будок.

После завершения строительных работ, муниципалитет разработает проект по строительству хирургического блока, где будет проводиться стерилизация животных.

Финансирование на осуществление этого проекта выделено из бюджета муниципального предприятия Autosalubritate.

На сегодняшний день в Центре по отлову и стерилизации бездомных животных содержатся 420 собак.

Напомним, с инициативой о строительстве дополнительных временных вольеров выступил вице-председатель фракции Партии социалистов в муниципальном совете Динарий Кожокару.


Опубликовано: 16:20 14/01/2020

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