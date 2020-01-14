В секторе Ботаника разбился мотоциклист. У мужчины во время езды случился инсульт
Жителю столицы стало плохо во время езды на мотоцикле. Инцидент произошёл сегодня в секторе Ботаника. По словам врачей, 40-летний мужчина перенёс инсульт. Сотрудники “скорой” застали его без сознания, пишет aif.md.
Как рассказала deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, пострадавший упал с мотоцикла Viper после того, как ему стало плохо. К сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь: мужчина скончался по дороге в больницу.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Как рассказала deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, пострадавший упал с мотоцикла Viper после того, как ему стало плохо. К сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь: мужчина скончался по дороге в больницу.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Опубликовано: 15:47 14/01/2020
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