Жителю столицы стало плохо во время езды на мотоцикле. Инцидент произошёл сегодня в секторе Ботаника. По словам врачей, 40-летний мужчина перенёс инсульт. Сотрудники “скорой” застали его без сознания, пишет aif.md.



Как рассказала deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, пострадавший упал с мотоцикла Viper после того, как ему стало плохо. К сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь: мужчина скончался по дороге в больницу.



Обстоятельства инцидента выясняются.