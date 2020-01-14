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В итальянском метро столкнулись три поезда. Есть пострадавшие


В метрополитене итальянского города Неаполь столкнулись три поезда. Пострадали 13 человек, сообщает korrespondent.net со ссылкой на местное издание Il Mattino.

Отмечается, авария произошла в северной части города на наземном участке путей между станциями Colli Aminei и Piscinola. Один из составов был без пассажиров.

Как сообщает городская транспортная компания, остановлено движение поездов на одной из трех, "желтой" ветке местного метро. Для эвакуации пострадавших были закрыты три ближайшие станции. Всего в больницы попали 13 человек, включая машинистов составов.

По предварительным данным, причиной столкновения стала человеческая ошибка.


Опубликовано: 15:43 14/01/2020

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