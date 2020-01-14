Партия социалистов Республики Молдова вступает в 2020 год в качестве крупнейшей парламентской партии, которая продемонстрировала высочайшую ответственность в критические для страны моменты. Впервые представители ПСРМ занимают должности председателя и вице-председателей Парламента Молдовы. Кандидаты, избранные при поддержке ПСРМ, возглавляют муниципий Кишинёв, Гагаузскую автономию, 21 район, 19 городов, в том числе восемь районных центров, 190 сел.



Таким образом, в Молдове сложилась уникальная историческая ситуация. Впервые всенародно избранный Президент Республики Молдова Игорь Додон получил возможность действовать, опираясь на поддержку парламентского большинства. Это создаёт благоприятные условия для проведения в стране необходимых экономических и социальных преобразований.



Исходя из этого, ПСРМ поддержала инициативу Президента страны Игоря Додона по формированию неполитического правительства технократов во главе с Ионом Кику. Мы положительно оцениваем первые шаги правительства Кику, сделанные в течение первых двух месяцев своей деятельности.



Партия социалистов Республики Молдова продолжает оставаться народной партией, выражающей волю подавляющего большинства граждан нашей страны. Мы будем и в дальнейшем руководствоваться нашими принципами:



Укрепление государственности Республики Молдова. Мы не допустим любых попыток поставить под сомнение нашу независимость и суверенитет. Мы требуем от всех международных партнёров уважения к нашему суверенитету и Конституции страны. Мы считаем категорически неприемлемым вмешательство извне во внутренние дела Республики Молдова. В сфере внешней политики высшие государственные деятели должны руководствоваться исключительно национальными интересами Республики Молдова и ее народа.



Гарантированный нейтралитет Республики Молдова. Мы убеждены, что Молдова должна отстаивать свой нейтральный статус и не участвовать в любых военно-политических альянсах. Мы выступаем против участия военнослужащих нашей страны в учениях, проводимых под эгидой военно-политических блоков.



Развитая экономика и социальная справедливость. Уважая обязательства, взятые перед международными партнёрами, мы убеждены, что Республика Молдова должна, в первую очередь, руководствоваться интересами развития экономики страны и благосостояния её граждан. Партия социалистов выступает за государственную поддержку отечественных производителей и сельскохозяйственного сектора. В то же время, мы считаем крайне важным проведение активной государственной политики по улучшению уровня жизни граждан Республики Молдова и поддержке социально уязвимых категорий населения, а также реализацию социальных проектов и инициатив главы государства в этом направлении.



Качественная медицина и образование. Мы считаем, что обязанность любой серьезной политической силы состоит в том, чтобы обеспечить достойную жизнь и будущее для всех граждан, что в условиях Республики Молдова возможно только путем модернизации медицинской системы и увеличения бюджетных ассигнований на образование.



Развитие регионов. Мы выступаем за социально-экономическое развитие всех регионов нашей страны, за приоритетную поддержку проектов, направленных на восстановление и строительство современной инфраструктуры, в том числе дорог, водоснабжения и канализации, уличного освещения, социальных объектов, – в районных центрах и сельской местности. Мы считаем территориальное развитие важнейшим фактором и основой для полноценной жизни наших граждан и воспитания детей в своей стране.



Межнациональный мир. Мы убеждены в том, что только межнациональный мир и гражданское равноправие помогут объединить страну и прийти к урегулированию приднестровской проблемы. Считаем необходимым принятие новой редакции Закона о функционировании языков. Мы также выступаем за принятие пакета законов о статусе Гагаузии в том виде, в котором они были согласованы совместной комиссией Парламента и Народного собрания Гагаузии при участии европейских экспертов. Мы выступаем за отмену так называемого “Закона о борьбе с пропагандой”, носящего дискриминационный характер, в первую очередь, в отношении граждан нашей страны.



Защита Православия и семейных ценностей. Мы выступаем в поддержку Православия, которое исповедуют большинство граждан нашей страны. Мы оказываем поддержку Православной Церкви Молдовы и другим традиционным конфессиям в отстаивании духовных и нравственных ценностей, развитии социальных проектов и воспитании молодого поколения. Считаем необходимым всемерную поддержку семьи и выступаем против принятия законов, которые несут угрозу институту семьи и навязывают иностранные идеологии, чуждые традиционным ценностям нашего народа.



Взвешенная внешняя политика. Партия социалистов поддерживает проведение взвешенной внешней политики, предложенной главой государства, которая предусматривает продвижение взаимовыгодных отношений нашей страны со всеми внешними партнерами, как на Западе, так и на Востоке. Мы поддерживаем инициативу президентов России и Франции, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, о формировании единого континентального пространства от Лиссабона до Владивостока. Абсолютным приоритетом для нас является сохранение членства Молдовы в Содружестве Независимых Государств и участие в новых интеграционных проектах на пространстве СНГ, особенно в Евразийском союзе, где Республика Молдова получила статус наблюдателя.



Мы выступаем за полноценное развитие стратегического партнерства нашей страны с соседними странами Румынией и Украиной, с Российской Федерацией, Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Китайской Народной Республикой, Турецкой Республикой. В то же время мы считаем, что для Республики Молдова важно выполнять свои обязательства по всем международным соглашениям как надежного внешнего партнера. В то же время мы считаем важным соблюдение Республикой Молдовой, как надежным внешним партнером, взятых на себя обязательств по всем международным соглашениям.



Партия социалистов Республики Молдова убеждена в необходимости солидарности граждан во имя лучшего будущего для нашего народа. И в этой связи мы полностью поддерживаем деятельность Президента страны Игоря Додона, который продемонстрировал последовательность в своих действиях в интересах развития Молдовы.



Партия социалистов Республики Молдова призывает все политические и общественные силы страны, стоящие на позициях государственности Республики Молдова, социальной справедливости, межнационального мира и традиционных ценностей, объединить усилия для защиты государства и укрепления общества.