"Am discutat agenda Partidului Socialiștilor pentru anul 2020. A fost aprobată și o declarație. Mai mult, sunt 8 priorități de bază care confirmă poziția foarte clară a Partidului Socialiștilor față de mai multe subiecte actuale, cât și față de mai multe probleme strategice.Noi nu am discutat despre candidatul Partidului Socialiștilor la prezidențiale, noi am discutat despre activitățile ce urmează a fi întreprinse de către fracțiunea PSRM, care este cea mai mare fracțiune în Parlament.Totodată, am vorbit despre acțiunile care vor fi întreprinse de căre colegii noștri în teritoriu și vreau să menționez că reprezentanți care au fost sprijiniți de PSRM, conduc acum Municipiul Chișinău, Autonomia Găgăuză, 21 de raioane, 19 orașe, inclusiv opt centre raionale și 190 de sate. Astfel, noi am discutat care este agenda lor, care sunt prioritățile la nivel local. În ceea ce ține de alegerile prezidențiale timp mai este", a conchis Dodon.