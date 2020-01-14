Президент Молдовы и руководство ПСРМ выступили с декларациями по итогам заседания Республиканского совета (LIVE)
Президент Молдовы и руководство ПСРМ выступили с декларациями по итогам заседания Республиканского совета (LIVE)
Заседание Республиканского совета Партии социалистов завершилось. По итогам мероприятия президент Игорь Додон и руководство ПСРМ выступили с заявлениями для прессы.
Глава государства отметил, что в ходе заседания была принята декларация, в которой обозначены основные цели и задачи политформирования на 2020 год.
Заседание Республиканского совета Партии социалистов завершилось. По итогам мероприятия президент Игорь Додон и руководство ПСРМ выступили с заявлениями для прессы.
Глава государства отметил, что в ходе заседания была принята декларация, в которой обозначены основные цели и задачи политформирования на 2020 год.
Опубликовано: 15:27 14/01/2020
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