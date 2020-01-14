Президент Молдовы и руководство ПСРМ выступили с декларациями по итогам заседания Республиканского совета (LIVE)Заседание Республиканского совета Партии социалистов завершилось. По итогам мероприятия президент Игорь Додон и руководство ПСРМ выступили с заявлениями для прессы.Глава государства отметил, что в ходе заседания была принята декларация, в которой обозначены основные цели и задачи политформирования на 2020 год.