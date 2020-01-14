ДТП с участием четырех автомобилей в Магдачештах
Четыре автомобиля, среди которых микроавтобус с пассажирами, стали участниками цепного дорожно-транспортного происшествия в селе Магдачешты Криулянского района.
Судя по фотографиям, сделанным с места происшествия, четыре автомобиля столкнулись друг за другом. Первым в цепочке стал пассажирский микроавтобус.
Информация о пострадавших не поступала, передаёт aif.md со ссылкой на protv.md. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства аварии и выявить виновного.
Судя по фотографиям, сделанным с места происшествия, четыре автомобиля столкнулись друг за другом. Первым в цепочке стал пассажирский микроавтобус.
Информация о пострадавших не поступала, передаёт aif.md со ссылкой на protv.md. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства аварии и выявить виновного.
Опубликовано: 15:09 14/01/2020
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