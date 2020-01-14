Четыре автомобиля, среди которых микроавтобус с пассажирами, стали участниками цепного дорожно-транспортного происшествия в селе Магдачешты Криулянского района.



Судя по фотографиям, сделанным с места происшествия, четыре автомобиля столкнулись друг за другом. Первым в цепочке стал пассажирский микроавтобус.



Информация о пострадавших не поступала, передаёт aif.md со ссылкой на protv.md. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства аварии и выявить виновного.



