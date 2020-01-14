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Башкан Гагаузии Ирина Влах определила задачи по развитию городов автономии



Приоритетные задачи на 2020 год по экономическому и инфраструктурному развитию городов автономии были определены в ходе совещания башкана Гагаузии Ирины Влах с председателями районов и примарами Комрата, Чадыр-Лунги и Вулканешт.

Встреча, которая была посвящена также и вопросам инвестиционного характера, состоялась по инициативе главы Гагаузии.

Башкан высказалась за то, чтобы в наступившем 2020 году органы местного публичного управления всех уровней сконцентрировали свои усилия на завершении как начатых проектов, так и на вопросах привлечения инвестиций.

«Во всех городах Гагаузии есть свободные экономические зоны. Трудовые ресурсы и экономическая составляющая в большей степени сосредоточены в городских населенных пунктах. Исходя из возможностей бюджета, и с привлечением внешних партнеров мы должны определить главные задачи на этот год. В Комрате это коллектор, в Чадыр-Лунге развитие субзоны, в Вулканештах – водообеспечение», - сказала башкан.

Башкан проинформировала участников встречи об основных составляющих бюджета Гагаузии на 2020 год. Особое внимание было уделено фонду капитальных инвестиций и развитию инфраструктуры населенных пунктов Гагаузии, а также экономических программам по стимулированию экономических агентов.

В ближайшее время планируется визит президента Республики Молдова в Гагаузию, в ходе которого глава государства встретится с депутатами Народного собрания и посетит некоторые объекты. Отдельный визит в автономию нанесет и премьер-министр Молдовы Ион Кику, в рамках которого планируется расширенная встреча председателя правительства и профильных министров с активом Гагаузской автономии. Башкан подчеркнула необходимость подготовки всех «болезненных вопросов» к этой встрече, требующих незамедлительного реагирования со стороны руководства республики.

Участники встречи обменялись мнениями относительно первостепенных задач на ближайшую перспективу. Примары высказались за финансирование развития инфраструктуры в городах, создания условий для туризма, инвестирование средств в экономику и поддержку проектов, которые будут генерировать дополнительные доходы в бюджеты разных уровней.

Ирина Влах также сообщила главам районов и примарам о достигнутых договоренностях с министром здравоохранения Турецкой Республики, в результате чего медицинские учреждения Гагаузии получат современное оборудование.

Летом 2020 года в Гагаузии состоится пятый Всемирный конгресс гагаузов. Мероприятия конгресса охватят не только столицу, но и Чадыр-Лунгу, и Вулканешты.


Опубликовано: 13:41 14/01/2020

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