Столичный градоначальник Ион Чебан поздравил всех граждан Молдовы, которые носят имя Василий, с именинами. Напомним, 14 января, христиане традиционно отмечают день Святого Василия Кесарийского, богослова, жившего в 4-м веке в Каппадокии.Чебан также отметил, что в его семье есть двое людей, которые носят это имя. Отец, "который дал ему жизнь, и сын, который является смыслом жизни".«Долгих лет и больших успехов всем!» - написал Чебан на своей странице в социальной сети.