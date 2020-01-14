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Зинаида Гречаный выразила соболезнования семье Штефана Петраке



Спикер парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный выразила соболезнования семье Штефана Петраке в связи с кончиной заслуженного артиста.

«Уход из жизни Штефана Петраке оставил огромную пустоту в национальной артистическом мире. Штефан Петраке был благородным и порядочным человеком, а его искусство будет отражаться в наших сердцах еще долгие годы. Выражаю искренние соболезнования семье покойного…», - отметила Зинаида Гречаный.

Напомним, заслуженный артист Молдовы Штефан Петраке ушел из жизни вчера, 13 января. Ему было 70 лет. Последние годы музыкант страдал тяжелой формой сахарного диабета.


Опубликовано: 13:27 14/01/2020

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