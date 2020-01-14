

Спикер парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный выразила соболезнования семье Штефана Петраке в связи с кончиной заслуженного артиста.



«Уход из жизни Штефана Петраке оставил огромную пустоту в национальной артистическом мире. Штефан Петраке был благородным и порядочным человеком, а его искусство будет отражаться в наших сердцах еще долгие годы. Выражаю искренние соболезнования семье покойного…», - отметила Зинаида Гречаный.



Напомним, заслуженный артист Молдовы Штефан Петраке ушел из жизни вчера, 13 января. Ему было 70 лет. Последние годы музыкант страдал тяжелой формой сахарного диабета.