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Президент Молдовы встретился с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым (ВИДЕО)


Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

В ходе дискуссии стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, а также с удовлетворением констатировали значительное укрепление стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией в 2019 году.

«Указали на наличие широких возможностей для дальнейшего поступательного развития нашего диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Кроме того, рассмотрели план реализации различных мероприятий в рамках двустороннего взаимодействия в 2020 году. Особое внимание будет уделено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напомню, что глава молдавского государства примет участие в торжествах на Красной площади в Москве по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина», - отметил Игорь Додон.




Опубликовано: 13:22 14/01/2020

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