Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с председателем Административного совета АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном.



Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе итоги деятельности предприятия в прошлом году, включая недавнее подписание контракта с ПАО «Газпром» и соглашений о взаимном подключении с украинским оператором. Рассмотрели также планы на 2020 год, среди которых подготовка альтернативного маршрута для газового реверса по трансбалканскому коридору для обеспечения потребителей Республики Молдова природным газом.



Говоря о планах на наступивший год, Вадим Чебан указал в качестве приоритетной задачи начало реорганизации предприятий системы. Намечено создание единого газораспределительного предприятия вместо существующих двенадцати. Будут предприняты меры по обеспечению независимости газотранспортных операторов в соответствии с положениями Закона о природном газе. Произойдут изменения и в рамках самого АО «Молдовагаз» в части поставок природного газа и с целью оптимизации и повышения эффективности деятельности предприятия.



В свою очередь, глава государства приветствовал тот факт, что, невзирая на всяческие препятствия, связанные с проблемой транзита газа по территории Украины, а также разного рода спекуляции о том, будто Молдова в нынешнем году останется без газа, были предприняты все меры для минимизации всех рисков, для того чтобы наша страна была в будущем обеспечена природным газом.



«Подчеркнул важность избегания повышения тарифов для конечных потребителей и, если есть возможность, изыскания средств для их уменьшения», - отметил Игорь Додон.



