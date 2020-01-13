

Четыре чемпионских титула на одном турнире завоевал один из лучших молдавских армрестлеров. Олег Тудоряну стал абсолютным победителем международного турнира, собравшего в молдавской столице любителей и профессионалов из трех стран. Наши рукоборцы завоевали наибольшее число золотых медалей.



Молотки, металлические логотипы и гипсовые руки. Такой набор наград ожидал победителей международного турнира, организованного Ассоциацией армрестлинга Молдовы во главе с чемпионом мира 2015 года Константином Бырладяном.



КОНСТАНТИН БЫРЛАДЯН, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ АРМРЕСТЛИНГА МОЛДОВЫ

«У нас есть довольно много ребят, которые уже давно занимаются армрестлингом. Наша ассоциация поставила задачу проводить турниры не только среди тех, кто уже занимается этим видом спорта, но и приводить новых ребят, так как из них можно воспитать новых чемпионов. Сегодня у нас впервые участвуют более 10 новых ребят. Это результат деятельности нашей ассоциации».



70 участников состязаний организаторы поделили на 15 категорий – 1 женскую, 2 смешанные, 4 любительских и 8 профессиональных. Первой звездой турнира признали Олега Тудоряна. В профессиональных боях наш армрестлер не потерпел ни единого поражения в борьбе как левой, так и правой руками. Тудорян завоевал 4 чемпионских титула и получил кубок абсолютного победителя. На победу в финальном поединке среди праворуких чемпион затратил полторы секунды.



ОЛЕГ ТУДОРЯН, АРМРЕСТЛЕР

«Получился очень хороший турнир, все поставленные перед собой задачи я выполнил успешно. Я добавил в свою коллекцию еще несколько новых чемпионских титулов».



Серию зрелищных поединков выдали и два других наших армрестлера-профессионала. Виктор Гаврилович и Виктор Бутмалай сразились в супер-боях.



ВИКТОР ГАВРИЛОВИЧ, АРМРЕСТЛЕР

«В таких боях на первый план вышла выносливость. Кто оказался выносливее, тот и побеждает. Я оказался на несколько секунд выносливее, и выиграл поединок».



Международный турнир для молдавских армрестлеров поистине получился триумфальным. В 15 категориях наши рукоборцы завоевали 13 золотых медалей. Двух чемпионских титулов наша команда недосчиталась в профессиональных категориях свыше 85 килограммов, в которой по разу левой и правой руками победил румынский армрестлер Тибериу Попа.