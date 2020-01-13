

В Кишиневе стартовал проект «Я – волонтер», который реализуется организацией «Tinerii iubesc Moldova» при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове. В этом году акция направлена на привлечение внимания учащейся молодежи к проблемам социально-уязвимых слоев населения, в первую очередь, ветеранов Великой Отечественной войны.



Проект «Я – волонтер» - это серия благотворительных инициатив, включающих встречи с интересными людьми, посещение детских домов, индивидуальную помощь пожилым одиноким людям, а также поездки в приюты для бездомных животных, проведение концертов, ярмарок и многое другое.



АЛЕКСЕЙ ПРИСЯЖНЮК, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «Я - ВОЛОНТЕР»



«Мы с января по апрель будем активно помогать нуждающимся. Будем собирать деньги, организовывать благотворительные концерты. Я думаю, что не всё потеряно, раз наша молодежь приходит, помещение заполняется. Значит, людям это интересно, значит, им не все равно. С такой молодежью есть куда двигаться».



Подобные проекты способствуют самореализации молодежи, предоставляют возможность получить новые знания и опыт, почувствовать себя социально значимыми и полезными обществу.



- «Интересно это направление. Мы бы хотели быть волонтерами. Да и времени много, поэтому решили прийти».

- «Я решил попробовать что-то новое, не всё же время сидеть дома или играть с друзьями».

- «Помогать кому-то это интересно и полезно, ведь обществу это нужно».



Глава представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов обратил внимание на важность проведения подобных проектов, особенно, в год 75-летия Великой Победы.



МИХАИЛ ДАВЫДОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЦНК

«В год 75-летия Великой Победы мы совместно с молодыми людьми, волонтерами, проведем несколько акций. Это как помощь ветеранам Великой Отечественной Войны, так и благоустройство мест захоронения».



Наиболее активные участники проекта «Я - волонтер» будут награждены представительством Россотрудничества культурно-просветительской поездкой «Здравствуй, Россия» в Москву и Санкт-Петербург, а также поощрительными призами. Акция пройдет с января по апрель в Кишиневе. Организаторы обещают продолжить проект и в других населенных пунктах страны.