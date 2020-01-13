

В муниципии Кишинёв продолжается снос незаконно установленных рекламных щитов, а также тех, у которых истёк срок авторизации. По распоряжению генпримара столицы Иона Чебана, профильные муниципальные службы очищают улицы города от таких билбордов.



Одну из таких рекламных конструкций с истекшей еще год назад авторизацией ранним субботним утром снесли на Чеканах, на бульваре Мирча чел Бэтрын.



БОРИС СТРАТАН, СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕТУРЫ ЧЕКАН

«Мы эвакуировали несколько щитов, которые были незаконно установлены или у которых истекла авторизация. Всего за день мы демонтировали 29 таких билбордов».



Горожане приветствуют меры, предпринятые генпримаром столицы Ионом Чебаном по сносу незаконных рекламных щитов, и считают, что без них Кишинев становится красивее.



- «Хорошо, когда сносят эти щиты, так как это отвлекает водителей, пешеходы на них не смотрят. Лучше бы на щитах писали: «Не спеши, двигайся на нормальной скорости».

- «Хорошо, что начали сносить эти билборды. Теперь водители будут меньше засматриваться на рекламные щиты. Я думаю, что из-за большого количества таких конструкций, происходит много несчастных случаев. Бывает, что дети, выходя на улицу, вместо того, чтобы смотреть под ноги, обращают внимание на рекламные щиты. Нам они не нужны».



В последующем аналогичная судьба ждёт ещё 148 рекламных щитов. В муниципии Кишинёв авторизацию получили 1792 билборда, остальные размещены незаконно.