

Еще одна важная проблема столичной инфраструктуры была в центре внимания на оперативном заседании примарии. Градоначальник выразил возмущение состоянием подземных переходов, а также тем фактом, что несмотря на то, что площади подземок, принадлежащие муниципальным властям, сдаются в аренду экономическим агентам, городской бюджет не получает от этой деятельности никаких доходов.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

«Сейчас мы обсуждаем вопрос восстановления ряда подземок в этом году. Там творится полный беспредел. Большего безобразия не существует. Кто-то арендует площади у кишиневской мэрии, при этом не платит нам, а сдает в субаренду другим экономическим агентам и получает в десять раз больше».



Столичный градоначальник рекомендовал ответственным структурам взыскать средства с экономических агентов, действующих в Кишиневе, но уклоняющихся от своевременной уплаты. Ион Чебан также сообщил, что все подземные переходы столицы в ближайшее время проинспектируют, после чего будет принято решение, в каких из них в первую очередь и на какие деньги будут проведены ремонтные работы.