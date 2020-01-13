Штрафы для тех, кто не любит свой город
Генпримар столицы предлагает ввести штрафы в размере от 5 000 до 10 000 леев за несоблюдение чистоты в общественных местах. Об этом Ион Чебан заявил на заседании оперативных служб примарии Кишинева.
Градоначальник обратился к жителям и экономическим агентам с просьбой соблюдать чистоту и сохранять порядок в местах, где мы все работаем и отдыхаем. В противном случае Ион Чебан предлагает применять наказание в виде значительных штрафов для нарушителей.
ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА
«Я понимаю, что у некоторых наших граждан плохо обстоят дела с воспитанием. Мы обустроили панорамную площадку на Чеканах, установили мусорные урны. Бросать окурки повсюду просто недопустимо. Мы должны быть ответственными, живя в этом городе. На эту площадку приходят, в том числе, дети с родителями. Как будут себя вести эти дети в будущем, когда видят вокруг себя подобное?
Хотите чистоты? Так сохраняйте чистоту! Давайте все вместе внесем свой вклад в это дело! В противном случае будут штрафы от 5 000 до 10 000 леев. За порядок в городе ответственность несут все: и примария, и профильные службы, и экономические агенты, и граждане».
Кроме того, Ион Чебан порекомендовал ответственным лицам почаще выходить из своих кабинетов и следить за ситуацией на местах.
Опубликовано: 20:00 13/01/2020