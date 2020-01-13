

Временно отстранённый от должности главы Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь остается под арестом. Соответствующее решение принял суд сектора Чеканы, частично удовлетворив запрос прокуроров, которые требовали поместить Мораря под стражу на 30 дней. По решению служителей Фемиды, он получил 20 суток предварительного ареста с момента задержания.



Виорел Морарь был задержан на 72 часа в минувшую пятницу и помещен в столичный изолятор. Он обвиняется в превышении служебных полномочий. Обвинения в свой адрес Морарь отрицает.



ВИОРЕЛ МОРАРЬ, ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕННЫЙ ГЛАВА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

«Генеральная прокуратура распространила сообщение, в котором сказано что я подделал дело о краже миллиарда. Вы все подумали, что речь идёт о деле, по которому я делал информативные заметки включительно для Высшего Совета Безопасности. Но речь о другом, а именно о жалобе Плахотнюка на клевету в свой адрес со стороны Платона, где также просится начать уголовный процесс. Однако этот процесс не влечёт каких-либо последствий, связанных с уголовной ответственностью, как и в случае со мной, если бы они начали уголовное преследование по этому делу, они не могли бы мне что-то предъявить».

В пресс-релизе Генпрокуратуры сказано, что Морарь в марте 2017 года, приняв от бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка жалобу, зарегистрировал её вопреки требованиям законодательства, начав уголовный процесс, а затем уголовное преследование, и подделал при этом целый ряд уголовно-процессуальных документов.



ИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗА ГЕНПРОКУРАТУРЫ РМ

«Все эти действия были предприняты исходя из личных интересов, а также в интересах бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка и ряда лиц из его окружения, чтобы защитить их от привлечения в качестве подозреваемых, проходящих по уголовному делу о банковском мошенничестве».



Известно, что Виорел Морарь отказался сотрудничать со следствием.

По решению суда до 31 января он будет находиться в изоляторе пенитенциара №13. Его адвокаты намерены опротестовать вердикт о выдаче мандата на предварительный арест.