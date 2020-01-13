

США внесли в санкционный список беглого молдавского олигарха, экс-главу ДПМ Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность. Об этом на своем twitter аккаунте сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве США, Плахотнюк и члены его семьи – супруга Оксана Килдеску, сын Тимофей Плахотнюк и несовершеннолетний ребенок – более не могут получать американские визы.



МАЙК ПОМПЕО, ГОССЕКРЕТАРЬ США

«Коррупционная деятельность Владимира Плахотнюка подорвала правовые основы и серьезно скомпрометировала независимость демократических институтов Молдовы. Сегодня я официально вношу его в санкционный список. США поддерживают Молдову в ее борьбе против коррупции».



Напомним, Влад Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля прошлого года отказался от кресла депутата молдавского парламента. По некоторым версиям, Плахотнюк все это время мог скрываться в США. Отметим также, что Плахотнюк был объявлен в международный розыск генпрокуратурой Молдовы и Басманным судом Москвы. МВД России обвиняет Плахотнюка в покушении на убийство, на родине экс-лидер ДПМ проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах.