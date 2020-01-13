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Игорь Додон провел рабочую встречу с послом США Дереком Хоганом (ВИДЕО)


Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Соединённых Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили итоги ушедшего года в контексте развития двустороннего стратегического диалога между нашими странами и рассмотрели наиболее перспективные направления дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества в наступившем году.

"Пришли к единому мнению о наличии большого потенциала в торгово-экономической сфере, наметили основные пути реализации имеющихся возможностей. Кроме того, была подчеркнута важность имплементации реформ, по которым наша страна взяла на себя обязательства", - отметил глава государства.



Опубликовано: 18:50 13/01/2020

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