Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Соединённых Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили итоги ушедшего года в контексте развития двустороннего стратегического диалога между нашими странами и рассмотрели наиболее перспективные направления дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества в наступившем году.



"Пришли к единому мнению о наличии большого потенциала в торгово-экономической сфере, наметили основные пути реализации имеющихся возможностей. Кроме того, была подчеркнута важность имплементации реформ, по которым наша страна взяла на себя обязательства", - отметил глава государства.



