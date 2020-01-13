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Виорел Морарь останется в изоляторе еще на 20 суток
 

Виорел Морарь останется в изоляторе еще на 20 суток



Экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь останется под арестом еще на 20 суток. Соответствующее решение принял сегодня столичный суд сектора Чеканы.

Напомним, отстраненный от должности глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и подлоге документов.


Опубликовано: 18:20 13/01/2020

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