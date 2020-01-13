

Экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь останется под арестом еще на 20 суток. Соответствующее решение принял сегодня столичный суд сектора Чеканы.



Напомним, отстраненный от должности глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и подлоге документов.